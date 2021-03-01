Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 3,26%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. По состоянию на 5 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 69 тыс. 087 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 2 апреля число безработных составляло 69 тыс. 324 человека. Таким образом, за последние три дня показатель сократился на 237 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,26%.