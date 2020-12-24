Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил о сокращении производства муки в России

В России сократилось производство муки, вследствие чего часть зерна была перевезена на переработку в Турцию. Об этом сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
«Владимир Владимирович, в Турцию везут (российское зерно — прим. ред.), турки делают муку. А у нас производство муки чуть-чуть сократилось. Будем все-таки с большей добавленной стоимостью пытаться», — сказал Д. Патрушев.
Напомним, по официальным данным, мука в России в 2020 году подорожала на 12,9%. Однако, по оценке самих участников рынка, с сентября 2020 года по февраль 2021 года мука для хлебопекарен подорожала на 50%.
При том еще в марте 2020 года Российский союз мукомольных и крупяных предприятий предупредил Минсельхоз об угрозе дефицита муки из-за нехватки сырья и о банкротстве участников рынка.
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