На Среднем Урале доля просрочки по кредитным картам в феврале выросла на 0,3 процентного пункта

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. В Свердловской области доля просрочки свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа в феврале 2021 года составила 8,3%, что на 0,3 процентного пункта (п. п.) больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (8%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 19-ю строчку среди 30 российских регионов. В феврале этого года самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам были отмечены в Москве (6,2%), ХМАО (6,9%), Республике Татарстан (7,0%), Московской области (7,4%), Санкт-Петербурге (7,4%) и Саратовской области (7,4%).
В целом по стране, согласно исследованию НБКИ, в феврале 2021 года доля кредитов по кредитным картам с просроченной задолженностью составила 8,1%, увеличившись за год на 0,2 п. п. (в феврале 2020 года — 7,9%).
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