УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:06

Российские аграрии в 2020 году не выполнили показатели по самообеспечению картофелем и молоком

УрБК, Москва, 05.04.2021. Российские аграрии по итогам 2020 года не смогли выполнить ключевые показатели по самообеспеченности овощами и молоком. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

По его словам, по производству молока к настоящему времени самообеспеченность достигнута на 84,4% (по плану — 90%), по производству картофеля — на 86% (по плану — 95%).

«Это было связано с пандемией, и, соответственно, погода внесла свои коррективы. Мы и площади под картофель в этом году увеличили. Надеюсь, ситуацию выправим. По овощам и бахчевым у нас тоже эта позиция включена в продбез 2020 года: самообеспеченность — 87%, это на три процентных пункта ниже, чем нам нужно», — сказал Д. Патрушев.

Также министр признал, что в 2020 году в России «сознательно сократили» посевные площади сахарной свеклы, что привело к резкому подорожанию сахара.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.01.2018 В России в 2017 году снизилась самообеспеченность картофелем

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Самообеспеченность России картофелем в 2017 году составит 90,7% при установленном ...

23.07.2015 В 2015 году посевные площади в Свердловской области увеличили всего на 0,1%

Свердловские аграрии в 2015 году увеличили посевные площади всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...

23.07.2015 В Свердловской области в 2015 году посевные площади увеличили всего на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2015. Свердловские аграрии в 2015 году увеличили посевные площади всего на 0,1% по сравнению ...

14.05.2013 Посевная завершена в шести хозяйствах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2013. Шесть хозяйств Свердловской области уже завершили посев зерновых культур. Это СПК ...

20.05.2009 В Уральском федеральном округе сев яровых культур произведен на 35% площадей от плановых показателей

УрБК, Москва, 20.05.2009. На 19 мая 2009 года сев яровых культур в РФ проведен на площади 28,9 млн. га (59% к плану), ...

Популярные новости
11.03.2021Закон о реновации разгонит цены на жилье12.03.2021Переехавшие перспективы12.03.2021В режиме недозагрузки10.03.2021Слежка против цен09.03.2021Нужны ли Уралу мигранты?
Архив новостей
Апрель 2021 (107)
Март 2021 (738)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18