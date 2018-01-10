Российские аграрии в 2020 году не выполнили показатели по самообеспечению картофелем и молоком

УрБК, Москва, 05.04.2021. Российские аграрии по итогам 2020 года не смогли выполнить ключевые показатели по самообеспеченности овощами и молоком. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
По его словам, по производству молока к настоящему времени самообеспеченность достигнута на 84,4% (по плану — 90%), по производству картофеля — на 86% (по плану — 95%).
«Это было связано с пандемией, и, соответственно, погода внесла свои коррективы. Мы и площади под картофель в этом году увеличили. Надеюсь, ситуацию выправим. По овощам и бахчевым у нас тоже эта позиция включена в продбез 2020 года: самообеспеченность — 87%, это на три процентных пункта ниже, чем нам нужно», — сказал Д. Патрушев.
Также министр признал, что в 2020 году в России «сознательно сократили» посевные площади сахарной свеклы, что привело к резкому подорожанию сахара.
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