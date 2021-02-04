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Продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 6% в марте 2021 года

УрБК, Москва, 05.04.2021. Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в марте 2021 года упал примерно на 6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику продаж основных дилеров авторынка.

Как рассказали собеседники издания, в целом в России снизилась доступность автомобилей. Некоторые из них говорят о нехватке автомобилей Toyota, BMW и Mercedes-Benz. О достаточно схожей ситуации по большинству брендов говорят и другие опрошенные «Коммерсантом» автодилеры. Главной причиной снижения продаж они считают ухудшающуюся доступность машин в том числе из-за нехватки чипов

Как уточняет издание, в феврале рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 0,8%. В январе 2021 года, как сообщал УрБК, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России сократились на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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