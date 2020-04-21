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Естественная убыль населения за три года в Челябинской области составила 40,9 тыс. человек

УрБК, Челябинск, 05.04.2021. В Челябинской области естественная убыль населения за 2018-2020 года составила 40,9 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

При этом среди регионов УрФО по этому показателю Южный Урал занимает предпоследнее место. Хуже дела обстоят только у соседней Свердловской области (минус 42,8 тыс. человек). Лучше этот показатель у Курганской области (минус 16,2 тыс.). Регионами УрФО с положительной динамикой стали Тюменская область (плюс 7,5 тыс.), ЯНАО (плюс 12,8 тыс.) и ХМАО (плюс 30,6 тыс.).

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