Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро — на 40 коп.

УрБК, Москва, 05.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 53,18 коп., до 76,60 руб., курс евро — на 40,42 коп., до 89,99 руб.