Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро — на 40 коп.

УрБК, Москва, 05.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 53,18 коп., до 76,60 руб., курс евро — на 40,42 коп., до 89,99 руб.
УрБК, Москва, 02.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2021 года. Курс долл. ...01.04.2021 Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 01.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 апреля 2021 года. Курс долл. ...18.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 18.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 марта 2021 года. Курс долл. ...04.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 6 коп.
УрБК, Москва, 04.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2021 года. Курс долл. ...22.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 99 коп., евро — на 1,4 руб.
УрБК, Москва, 22.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2021 года. Курс долл. ...