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В весенней уборке Екатеринбурга от грязи и мусора задействовали более 100 единиц вакуумной техники

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. В минувшие выходные службы благоустройства Екатеринбурга задействовали для «сухой» уборки улиц 106 единиц вакуумной техники. Всего с начала апреля за городскую черту коммунальщики вывезли 1 тыс. 333 т грязи и более 236 т мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дорожно-эксплуатационные службы Екатеринбурга продолжают работы по уборке и вывозу снега за пределы города, а также круглосуточно убирают грязь, мусор и пыль.

По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, воскресным днем, только 4 апреля, в наведении чистоты в городе было задействовано 193 единицы техники, коммунальщики отправили на специализированные полигоны и утилизировали 657 т снега, рассыпали на тротуары почти 3 т мелкой щебенки.

Также в этот же день районные службы благоустройства задействовали для уборки мегаполиса 18 единиц вакуумной дорожной и 24 единицы тротуарной техники. Пыль и грязь с тротуаров и других пешеходных зон в это время вычищали рабочие бригады с использованием 7 аппаратов высокого давления.

«Всего с городских улиц было вывезено 171 т грязи и 37 т вытаявшего из-под снега мусора. На влажную уборку города было израсходовано 757 кубометров воды. За все выходные дни коммунальщики «вылили» на улицы мегаполиса более 2 тысяч 213 кубометров воды», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В ночь с 4 на 5 апреля в уборке улично-дорожной сети коммунальщики использовали 77 единиц спецтехники, благоустроители отправили на полигоны 332 т снега, вывезли за город 144 т грязи и 12 т мусора.

Сегодня днем в генеральной уборке городской территории задействовано 403 рабочих и 204 единицы спецтехники, в том числе 17 единиц вакуумной дорожной и 27 единиц тротуарной техники, 8 аппаратов высокого давления и другие, уточняет пресс-служба администрации Екатеринбурга.

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