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ЕВРАЗ КГОК произвел 100 тыс. тонн окатышей для завода в Турции

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. ЕВРАЗ Качканарский ГОК отгрузил 100 тыс. т окатышей на металлургическое предприятие города Кардемира в Турции. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Содержание железа в готовой продукции составило не менее 60,9%, прочность — не ниже 180 кг/окатыш, содержание мелочи — не более 10-12%. Не менее 75% отгруженных окатышей имеют класс +10, что свидетельствует о высоком качестве продукции для заказчиков из Турции.

ЕВРАЗ КГОК произвел 100 тыс. тонн окатышей для завода в Турции
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Окатыши ЕВРАЗ КГОК природно-легированные ванадием, что делает сталь более прочной. Продукция востребована не только на отечественных, но и на зарубежных металлургических комбинатах, однако основная доля сбыта приходится на российский рынок», — отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.

Партия была доставлена на турецкий завод по железной дороге и морским транспортом.

Ежегодно ЕВРАЗ КГОК выпускает более 6 млн т окатышей, которые служат сырьем для производства чугуна. Производство ведется с соблюдением всех экологических норм, уточняют в региональном центре корпоративных отношений «Урал» компании.

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