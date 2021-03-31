Южный Урал попал в пятерку регионов РФ с самой высокой долей просрочки по кредитным картам

УрБК, Челябинск, 05.04.2021. В Челябинской области доля просрочки свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа в феврале 2021 года составила 8,7%, что на 0,5 процентного пункта (п. п.) больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (8,2%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом Южный Урал попал в пятерку регионов РФ с самой высокой долей просроченной задолженности по кредитным картам в феврале этого года. Помимо него, аутсайдерами рейтинга стали Пермский край (8,7%), Ленинградская (9%) и Ростовская (9,2%) области, а также Ставропольский край (9,6%).
Согласно исследованию НБКИ, доля просрочки по кредитным картам за год выросла в большинстве регионов. Сильнее всего —в Московской области (плюс 0,7 п. п.), Санкт-Петербурге (плюс 0,6 п. п.), Ставропольском крае (плюс 0,6 п. п.), Ленинградской области (плюс 0,6 п. п.), Москве (плюс 0,5 п. п.), а также в Челябинской области (плюс 0,5 п. п.).
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, столь незначительный рост доли просроченных кредитов в последние месяцы был обусловлен, прежде всего, реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. По его мнению, в отсутствие этого доля кредитов с просрочкой по кредитным картам могла быть существенно выше.
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