Южный Урал попал в пятерку регионов РФ с самой высокой долей просрочки по кредитным картам

УрБК, Челябинск, 31.03.2021. В Челябинской области доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским ...

На Южном Урале доля просрочки по потребкредитам в феврале составила 16,2%

На Южном Урале средний размер лимита по кредитным картам в IV квартале 2020 года вырос почти на 12%

УрБК, Челябинск, 08.02.2021. В Челябинской области в IV квартале 2020 года средний размер лимита по кредитным картам ...