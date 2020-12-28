Администрацию Североуральска оштрафовали на 125 тыс. рублей за нарушение СанПинов при размещении контейнерной площадки

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. Администрацию Североуральского городского округа оштрафовали на 125 тыс. руб. за нарушение требований к размещению контейнерной площадки вблизи жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Нарушения при оборудовании площадки для накопления ТКО выявило территориальное Управление Роспотребнадзора.



По обращению североуральца ведомстве провели административное расследование в результате которого было установлено, что администрацией Свереоуральского городского округа были нарушены нормы СанПин, согласно которым контейнерная площадка должна располагаться на расстояния не менее 20 метров от жилых домов и образовательных организаций.



Также санитарные врачи установили, что в конструкции отсутствовали водонепроницаемое покрытии с уклоном для отведения талых и дождевых вод, а сами контейнеры оказались без крышек.



«Североуральский городской суд назначил органу муниципального управления штраф в размере 125 тыс. руб. Ответчик попытался оспорить решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения или отмены решения Североуральского городского суда. Жалоба ответчика оставлена без изменений», — сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Решение вступило в законную силу, уточняют в облсуде.