Администрацию Североуральска оштрафовали на 125 тыс. рублей за нарушение СанПинов при размещении контейнерной площадки

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. Администрацию Североуральского городского округа оштрафовали на 125 тыс. руб. за нарушение требований к размещению контейнерной площадки вблизи жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Нарушения при оборудовании площадки для накопления ТКО выявило территориальное Управление Роспотребнадзора.
По обращению североуральца ведомстве провели административное расследование в результате которого было установлено, что администрацией Свереоуральского городского округа были нарушены нормы СанПин, согласно которым контейнерная площадка должна располагаться на расстояния не менее 20 метров от жилых домов и образовательных организаций.
Также санитарные врачи установили, что в конструкции отсутствовали водонепроницаемое покрытии с уклоном для отведения талых и дождевых вод, а сами контейнеры оказались без крышек.
«Североуральский городской суд назначил органу муниципального управления штраф в размере 125 тыс. руб. Ответчик попытался оспорить решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения или отмены решения Североуральского городского суда. Жалоба ответчика оставлена без изменений», — сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Решение вступило в законную силу, уточняют в облсуде.
ОАО «Птицефабрика «Свердловская» оштрафовано на сумму 180 тыс. руб. за отсутствие разрешения на выброс загрязняющих ...23.04.2019 В Каменске-Уральском за нарушение санитарных норм оштрафовали владельца контактного зоопарка «Птичий остров»
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2019. В Каменске-Уральском владельца контактного зоопарка «Птичий остров» (ООО «Колибри») ...18.12.2013 Суд обязал управление городского хозяйства Новоуральска привести состояние дороги в соответствие с ГОСТом
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2013. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда обязала ...18.11.2013 Суд обязал администрацию Североуральска приобрести необходимый запас резервного топлива для города
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2013. Североуральский городской суд вынес решение, по которому администрация Североуральского ...26.07.2010 Суд обязал главу Североуральского городского округа Юрия Фролова обеспечить необходимое количество резервного топлива
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2010. Вступило в законную силу решение Североуральского городского суда, которым ...