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Средний Урал попал в десятку регионов РФ с самой высокой естественной убылью населения за три года

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. В Свердловской области естественная убыль населения за 2018-2020 годы составила 42,8 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Средний Урал попал в десятку российских регионов с наиболее высокой естественной убылью населения. Хуже дела обстоят у Воронежской (минус 45,2 тыс. человек), Саратовской (минус 45,8 тыс.), Кемеровской (минус 46,2 тыс.), Самарской (минус 47 тыс.), Московской (минус 60 тыс.), Ростовской (минус 61,3) и Нижегородской областей (минус 61,3 тыс.).

Стоит отметить, что из 85 российских регионов прирост населения в 2018-2020 годах зафиксирован только в 21 субъекте.

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