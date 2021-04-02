Уровень раскрываемости IT-мошенничеств в Екатеринбурге составил 6%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. Уровень раскрываемости мошеннических преступлений, совершенных бесконтактным способом, в Екатеринбурге составил 6%. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал врио начальника отдела уголовного розыска городского УМВД Александр Мухин.
Он добавил, что по фактам хищений средств с банковских карт граждан уровень раскрываемости составил 20%.
В полиции отмечают, что к настоящему времени сохраняется тенденция к росту таких преступлений. Если за 2020 год их число удвоилось, то с начала 2021 года рост составил 30%.
Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников, в свою очередь, добавил, что с января по март 2021 года ЦБ зафиксировал порядка 200 тыс. операций по переводу средств на счета мошенников. Общий ущерб составил порядка 2,5 млрд руб.
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