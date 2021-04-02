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В Свердловской области выявлен 141 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 141 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 5 апреля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 83 тыс. 192 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано 7 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 779. За сутки из больниц выписаны 152 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 76 тыс. 587 человек.

В России за минувшие сутки был выявлено 8 тыс. 646 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 589 тыс. 540 человек. За сутки зарегистрировано 343 летальных случая (всего 100 тыс. 717), выздоровели 7 тыс. 052 человека (всего 4 млн 211 тыс. 133).

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