В Свердловской области отклонили почти 12 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. На 25 марта жители Свердловской области подали 46 тыс. 479 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».
Из них 31 тыс. 544 уже одобрены, по 11 тыс. 778 получены отказы.
Отметим, что Свердловская область занимает пятое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.
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