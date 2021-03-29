Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге превысила 82 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. По состоянию на 29 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 82 тыс. 026 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
«В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем рост средней цены на 0,1%, за месяц — на 0,8%. С начала 2021 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 3,7%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 13,3%. Таким образом снова фиксируем новый ценовой рекорд (относительно пиковых значений в феврале 2015 года)», — говорится в исследовании.
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