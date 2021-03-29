УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:23

Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге превысила 82 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. По состоянию на 29 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 82 тыс. 026 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

«В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем рост средней цены на 0,1%, за месяц — на 0,8%. С начала 2021 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 3,7%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 13,3%. Таким образом снова фиксируем новый ценовой рекорд (относительно пиковых значений в феврале 2015 года)», — говорится в исследовании.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.03.2021 Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге приблизилась к 82 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 22 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 81 тыс. ...

29.03.2021 Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге приблизилась к 82 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. По состоянию на 22 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

19.03.2021 Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 3,1%

По состоянию на 15 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 81 тыс. ...

19.03.2021 Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. По состоянию на 15 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

05.03.2021 Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге превысила 81,4 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. По состоянию на 1 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

Популярные новости
11.03.2021Закон о реновации разгонит цены на жилье12.03.2021Переехавшие перспективы12.03.2021В режиме недозагрузки10.03.2021Слежка против цен09.03.2021Нужны ли Уралу мигранты?
Архив новостей
Апрель 2021 (84)
Март 2021 (738)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18