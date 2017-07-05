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Сегодня, 12:08

Рынок интернет-торговли России в январе-феврале 2021 года вырос на 44%

Рынок e-commerce в январе-феврале 2021 года увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 431,3 млрд. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В объединении отмечают увеличение российского рынка онлайн-торговли на фоне роста конкурентной активности и качества услуг отечественных компаний.

При этом объем трансграничной торговли на рынке e-commerce в России продолжает снижаться. В январе 2021 года этот показатель, по данным АКИТ, уменьшился на 39% (в сравнении с январем 2020 года), в феврале объемы снизились на 30% (в сравнении с февралем 2020 года).

Падение в категориях «одежда и обувь», «электроника и бытовая техника», «товары для детей» составило до 80%.

«Если в начале 2020 года снижение доли трансграничной интернет-торговли мы связывали с ограничениями, введенными из-за коронавируса, то сейчас можно говорить об устойчивых трендах, которые обусловлены прежде всего укреплением внутреннего рынка и усилением технологий и компетенций российских компаний», — рассказал президент АКИТ Артем Соколов.

Российский рынок интернет-торговли в 2020 году сформировал 80 млрд руб. дополнительных поступлений в российский бюджет в виде налоговых отчислений (без учета НДС) и около 2 млрд руб. в виде таможенных платежей, уточнили в АКИТ.

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