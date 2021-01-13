Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело об организации нелегального казино

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направят уголовное дело об организации нелегального казино, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Обвинение предъявлено двум молодым людям. По версии следствия, один из них летом 2019 года арендовал помещение на пл. Жуковского в Екатеринбурге. Он же закупил игровые столы, фишки и карты.
«В одном из мессенджеров злоумышленником была создана группа для игроков, которые, в свою очередь, оплачивали взносы на счет банковских карт, открытых на имя участников группы, получали фишки и занимали место за игорным столом. Руководитель группы устанавливал правила проведения азартных игр и распределял прибыль, а обвиняемый, 2001 года рождения, принимал взносы от игроков. Остальные соучастники выполняли роль дилеров», — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении организаторов казино было возбуждено по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору».
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