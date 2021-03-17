В Свердловской области в феврале 2021 года зарегистрировано 616 смертей среди пациентов с COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. В Свердловской области в феврале 2021 зарегистрировано 616 летальных случаев, причиной которых стала коронавирусная инфекция, следует из материалов Росстата.
Еще в 104 случаях причиной смерти, предположительно, могла стать коронавирусная инфекция.
Всего в России в феврале 2021 года от коронавирусной инфекции (по данным Росстата) скончался 14 тыс. 171 человек, в 2 тыс. 405 случаях COVID-19 не идентифицирован.
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