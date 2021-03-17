В Свердловской области в феврале 2021 года зарегистрировано 616 смертей среди пациентов с COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. Уровень смертности в Свердловской области в январе-феврале 2021 года вырос на 21,8% по ...

Уровень смертности в Свердловской области в январе-феврале 2021 года вырос на 21,8%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 169 новых случаев заражения ...

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. В Свердловской области в ноябре 2020 года зарегистрирована смерть 1 тыс. 185 человек с ...

В Свердловской области в ноябре 2020 года зарегистрирована смерть 1 тыс. 185 человек с COVID-19

Данные Росстата о смертности от COVID-19 в Свердловской области в шесть раз превысили сведения оперштаба

В Свердловской области в октябре 2020 года скончались 637 человек, у которых была диагностирована коронавирусная ...