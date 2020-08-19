Директор по инновациям СКБ-банка принял участие в форуме «FuturePay 21 будущее электронных платежей»

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. Директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов рассказал о будущем электронных платежей на форуме FuturePay 21, который проходил накануне в Москве.
Как сообщает пресс-служба банка, в рамках мероприятия эксперты обсудили эволюцию бесконтактных платежей и мобильных PAY-сервисов и перспективу ближайших лет: будут ли актуальны наличные деньги и пластиковые карты или на их место придут цифровые валюты и биометрические системы расчетов. Спикеры рассказали про платежные инновации, такие как QR-платежи, SoftPOS, биометрический эквайринг, платежи в ритейле и транспорте.
«Тема электронных платежей и темпов их развития сейчас на пике актуальности. Благодаря запуску Системы быстрых платежей (СБП) платежный рынок получил «под капот» совершенный новый эволюционный двигатель для развития. Мы уже видим, как он начинает трансформироваться на наших глазах. Эта революция нужна не только для потребителей-клиентов, но и очень важна для цифровизации самих банков и других участников финансового рынка. Все, безусловно, направлено на ускорение и улучшение. Сейчас важно быть на гребне волны и качественно развивать новые сервисы для клиентов», — отметил Виталий Копысов.
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