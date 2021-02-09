Уровень смертности в Свердловской области в январе-феврале 2021 года вырос на 21,8%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. Уровень смертности в Свердловской области в январе-феврале 2021 года вырос на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата.



В указанный период в области зарегистрировано 11 тыс. 797 смертей. Для сравнения: в УрФО этот показатель вырос за тот же период на 21,3%.



В феврале 2021 года уровень смертности в регионе вырос на 15% в сравнении с февралем прошлого года. Зарегистрировано 5 тыс. 152 умерших. В УрФО уровень смертности за февраль вырос на 15,3%.



В целом по стране уровень смертности в январе-феврале 2021 года вырос на 27,7%, зарегистрирован 392 тыс. 441 умерший.