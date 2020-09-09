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Свердловская Госавтоинспекция зарегистрировала 160 ДТП с участием пешеходов с начала 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. ГИБДД Свердловской области организует мероприятия по профилактике ДТП с участием пешеходов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на Среднем Урале с начала текущего года зарегистрировано 160 ДТП с участием пешеходов. В этих авариях 15 человек погибли и еще более 150 получили травмы различной степени тяжести.

Как отмечают в Госавтоинспекции, виновными в совершении этих ДТП можно назвать как водителей, и пешеходов. Первые зачастую не предоставляют преимущества в движении пешеходам, а вторые нарушают ПДД, переходя проезжую часть в неустановленном месте.

В связи с этим ГИБДД начинает профилактические и рейдовые мероприятия в регионе, направленные на профилактику ДТП с участием пешеходов.

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