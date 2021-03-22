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В Челябинской области одобрили более 16 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 05.04.2021. На 25 марта жители Челябинской области подали 24 тыс. 558 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 16 тыс. 275 уже одобрены, по 6 тыс. 595 получены отказы.

Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.

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