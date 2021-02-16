В Свердловской области чаще всего встречается фальсификат колбасных и молочных изделий

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. На продуктовом рынке Свердловской области чаще всего встречается фальсификат колбасных и молочных изделий, консервов и рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



К таким выводам санитарные врачи пришли по итогам контрольных мероприятий, проведенных в 2020 году.



Так, на Среднем Урале в подделках колбасных изделий чаще всего встречается продукция с несанкционированными включениями мяса птицы, соевого белка, животного белка, каррагинана и других. В подделках мясных консервов распространены несанкционированные включения каррагинана, субпродуктов, растительного текстурированного белка, клеток камеди и прочих. В молочной продукции санитарные врачи фиксируют замену молочного сырья жирами немолочного происхождения, в мороженной рыбной продукции — завышенное содержание ледяной глазури.



Всего в 2020 году на Среднем Урале санитарные врачи провели 2 тыс. 180 контрольно-надзорных мероприятий на пищевых объектах. В итоге удельный вес объектов, где были установлены нарушения, составил 66%, в том числе 71,6% — на предприятиях пищевой промышленности, 66,8% — на предприятиях торговли и 62,4% — на предприятиях общественного питания.