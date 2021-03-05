На Южном Урале возбудили уголовное дело о легализации похищенных у филиала РЖД более 2,4 млн рублей

УрБК, Челябинск, 02.04.2021. Уральское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении директора коммерческой организации за хищение более 2,4 млн руб. у филиала ОАО «РЖД».



Как сообщает пресс-служба управления, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере».



«В 2019-2020 годы директор коммерческой организации при выполнении работ по текущему ремонту железнодорожных платформ Южно-Уральской железной дороги совершил хищение денежных средств Южно-Уральской дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «РЖД» — на сумму свыше 2 млн 400 тыс. рублей», — говорится в сообщении.



После этого подозреваемый по договоренности со своим знакомым заключил договор лизинга с коммерческим банком на покупку транспортного средства на сумму более 2,5 млн руб. Затем директор организации перепродал предмет лизинга жителю Челябинска.



На данный момент расследование уголовного дела продолжается.