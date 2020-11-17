ММК запускает платформу электронной коммерции для увеличения продаж

УрБК, Магнитогорск, 02.04.2021. ПАО «ММК» запустило современный и удобный маркетплейс для покупок и оформления доставки продукции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и товаров от переработчиков магнитогорской стали.



Как сообщает управление информации и общественных связей компании, сервис позволит значительно увеличить долю онлайн-продаж и сократить цепочку движения продукции от производителя до конечного клиента. На электронной площадке уже представлена продукция ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ», общества Группы ПАО «ММК». В перспективе на маркетплейсе будет размещена максимально широкая номенклатура товаров из магнитогорской стали — потребители смогут приобрести продукцию как компаний, входящих в Группу ПАО «ММК», так и сторонних переработчиков, производящих продукцию из магнитогорского металла.



«Запуск маркетплейса поможет нам стать ближе к конечному потребителю, быстро и эффективно обслуживать заказы самого широкого спектра в формате онлайн. Это соответствует заявленной стратегической цели ММК: достигнуть к 2025 году статуса лучшего поставщика. Мы работаем с фокусом на клиентов, постоянно повышаем уровень сервиса, развиваем продажи через цифровые каналы. Открытие современного и удобного сервиса для онлайн-торговли — очередной важный шаг в развитии клиентоориентированности», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.



Дружественный интерфейс электронной платформы Группы ПАО «ММК» учитывает самые современные тренды онлайн-торговли. Интуитивно понятный личный кабинет позволяет каждому клиенту сформировать заказ, определить условия и сроки доставки, выбрать дополнительные услуги, а также формировать необходимые отчетные документы.



При регистрации за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который при необходимости по телефону окажет поддержку в размещении заказа, выборе оптимальных условий доставки или оформлении самовывоза со складов более чем 36 площадок России в удобное для клиента время. Данный формат взаимодействия реализован в том числе в режиме «Покупка в один клик».



Номенклатура и варианты комплектации продукции, представленной на маркетплейсе, максимально разнообразны: обслуживаются заказы в диапазоне от приобретения коробки гвоздей до закупок в промышленных масштабах. Маркетплейс предоставляет возможность работы как юридическим, так и физическим лицам.



Для удобства розничных покупателей на площадке реализована возможность оплаты с использованием банковских карт. Юридические лица могут оплатить приобретенную продукцию по счету, в том числе с отсрочкой платежа. Кроме того, при участии банка-партнера реализована возможность получения онлайн-кредита.



Одновременно с запуском маркетплейса начал работу единый контакт-центр поддержки клиентов ООО «Торговый дом ММК», ориентированный на поддержку пользователей маркетплейса.



В контакт-центре клиентов проинформируют о наличии товаров на складах, статусе заказа, предоставят консультацию по иным вопросам, соединят с менеджерами по продажам. Новая электронная площадка Группы ПАО «ММК» будет развиваться с учетом пожеланий клиентов и появления новых видов продукции, уточняют в управлении информации и общественных связей ММК.