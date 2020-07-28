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Клиентам Делобанка стала доступна новая опция «мультисчет»

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Делобанк (банковская группа СКБ-банка) предоставил своим клиентам возможность пользоваться новой опцией «мультисчет», сообщает пресс-служба финансовой организации.

«Банк реализовал новую опцию — мультисчет — и предоставил ритейлерам возможность выставления счет-ссылки, по которой покупатели могут самостоятельно выбрать и оплатить нужный товар или услугу. При этом количество товаров и услуг по одному счету не ограничено, оплату можно принимать от нескольких покупателей, не создавая счет для каждого», — говорится в сообщении.

Мультисчет реализован в рамках сервиса «Выставления счетов», позволяющего предпринимателям принимать оплату от покупателей за товары и услуги в интернете. В рамках сервиса предприниматель создает счет на оплату и отправляет ссылку покупателю любым удобным способом (на e-mail/в социальные сети), а покупатель, в свою очередь, перейдя по ссылке, оплачивает счет, выбрав для себя наиболее комфортный способ оплаты: картой или по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Все платежи соответствуют законодательству — чеки отправляются покупателям, а данные по покупкам — в ФНС (в соответствии с 54 ФЗ).

Для офлайн торговых точек счет-ссылку можно распечатать в виде QR-кода: в личном кабинете после создания счета клиент выбирает необходимый счет и функцию «Показать QR-код», затем его печатает и размещает в торговой точке для оплаты. При сканировании QR-кода покупатель сможет выбрать удобный способ оплаты по карте или через СБП — терминал или касса в данном случае не потребуются. При оплате по QR-коду комиссия от 0,4%, а зачисление на счет предпринимателя происходит моментально.

При необходимости продажи можно контролировать, ориентируясь на остатки товаров или доступных услуг, и поставить ограничения по количеству возможных оплат в мультисчете.

«Мультисчет экономит время и будет удобен компаниям, у которых идут продажи товаров одного ассортимента или услуг. Теперь не нужно создавать для каждого клиента свой отдельный счет, достаточно отправить всего одну ссылку», — отмечает директор Делобанка Ирина Кузьмина.

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