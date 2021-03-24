Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 64 коп.

УрБК, Москва, 02.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 26,61 коп., до 76,073 руб., курс евро — на 63,93 коп., до 89,59 руб.
УрБК, Москва, 01.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 апреля 2021 года. Курс долл. ...24.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 80 коп., евро — на 28 коп.
УрБК, Москва, 24.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 марта 2021 года. Курс долл. ...17.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 17.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2021 года. Курс долл. ...26.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 26.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2021 года. Курс долл. ...25.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 74 коп.
УрБК, Москва, 25.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2021 года. Курс долл. ...