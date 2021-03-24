Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 64 коп.

УрБК, Москва, 02.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 26,61 коп., до 76,073 руб., курс евро — на 63,93 коп., до 89,59 руб.