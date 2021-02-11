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Чистая прибыль УБРиР в прошлом году выросла на 57%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. По итогам 2020 года чистая прибыль Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 749,7 млн руб. Это на 57% больше уровня предыдущего года, говорится на сайте УБРиР.

Активы банка в прошлом году выросли на 7,9% (до 276,6 млрд руб.), пассивы — на 8% (до 257,8 млрд руб.). Размер собственных средств УБРиР за год практически не изменился (18,4 млрд руб.)

«Количество активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения возросло: частных клиентов стало больше на 29%, корпоративных — на 7%», — говорится в сообщении.

Более подробную информацию о финансовых результатах УБРиР можно узнать на сайте банка.

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