Чистая прибыль УБРиР в прошлом году выросла на 57%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. По итогам 2020 года чистая прибыль Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 749,7 млн руб. Это на 57% больше уровня предыдущего года, говорится на сайте УБРиР.



Активы банка в прошлом году выросли на 7,9% (до 276,6 млрд руб.), пассивы — на 8% (до 257,8 млрд руб.). Размер собственных средств УБРиР за год практически не изменился (18,4 млрд руб.)



«Количество активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения возросло: частных клиентов стало больше на 29%, корпоративных — на 7%», — говорится в сообщении.



Более подробную информацию о финансовых результатах УБРиР можно узнать на сайте банка.