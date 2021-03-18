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Численность безработных в Свердловской области сократилась до 69,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. По состоянию на 2 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 69 тыс. 324 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 19 марта число безработных составляло 78 тыс. 044 человека. Таким образом, за последние две недели показатель сократился на 8 тыс. 720 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,27%.

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