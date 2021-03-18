Численность безработных в Свердловской области сократилась до 69,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. По состоянию на 2 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 69 тыс. 324 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 19 марта число безработных составляло 78 тыс. 044 человека. Таким образом, за последние две недели показатель сократился на 8 тыс. 720 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,27%.
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УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. По состоянию на 15 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 81 тыс. 806 ...03.03.2021 Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 90 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. По состоянию на 3 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 89 тыс. 497 ...01.03.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 4,4%
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. По состоянию на 1 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 93 тыс. 370 ...