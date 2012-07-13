Сотрудники Уральского таможенного управления за год выписали штрафы на общую сумму 350 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. В 2020 году таможенные органы Урала возбудили 5 тыс. 995 дел об административных правонарушениях. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заявил заместитель начальника отдела организации административных расследований Уральского таможенного управления Денис Аистов.



«Из них рассмотрено 5 тыс. 953 дела. Сумма назначенных административных штрафов составила около 350 млн руб. Конфискованы товары стоимостью более 151 млн руб. Взысканы штрафы на сумму более 70 млн руб.», — заявил Д. Аистов.



В I квартале 2021 года возбуждено уже более 1,9 тыс. дел об административных правонарушениях. Это приблизительно соответствует показателям января-марта 2020 года, добавил Д. Аистов.