В Свердловской области выявлен 131 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 2 апреля 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 82 тыс. 782 человека.
Также за сутки в области зарегистрировано 8 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 753. За сутки из больниц выписаны 143 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 76 тыс. 143 человека.
В России за минувшие сутки был выявлено 8 тыс. 792 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 563 тыс. 056 человек. За сутки зарегистрировано 400 летальных случаев (всего 99 тыс. 633), выздоровели 9 тыс. 832 человека (всего 4 млн 186 тыс. 251).
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 171 новый случай заражения ...05.02.2021 В Свердловской области выявлен 331 новый случай заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 331 новый случай заражения ...27.01.2021 В Свердловской области выявлено 368 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 368 новых случаев заражения ...26.01.2021 В Свердловской области выявлено 358 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 358 новых случаев заражения ...12.01.2021 В Свердловской области выявлен 361 новый случай заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 361 новый случай заражения ...