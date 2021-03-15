В Свердловской области выявлен 131 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 2 апреля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 82 тыс. 782 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 8 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 753. За сутки из больниц выписаны 143 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 76 тыс. 143 человека.



В России за минувшие сутки был выявлено 8 тыс. 792 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 563 тыс. 056 человек. За сутки зарегистрировано 400 летальных случаев (всего 99 тыс. 633), выздоровели 9 тыс. 832 человека (всего 4 млн 186 тыс. 251).