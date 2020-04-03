Пассажирооборот на ЮУЖД в марте сократился почти на четверть

УрБК, Челябинск, 02.04.2021. В марте этого года со станций Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) отправлено 566 тыс. пассажиров, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает пресс-служба компании, в прошлом месяце число пассажиров, воспользовавшихся поездами пригородного сообщения, снизилось на 3,1%, дальнего следования — на 3,4%.
Помимо этого, пассажирооборот на ЮУЖД в марте этого года сократился на 24,9% и составил 131,2 млн пасс-км.
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