Пассажирооборот на ЮУЖД в марте сократился почти на четверть

В марте 2020 года пассажирские перевозки с вокзалов и станций Свердловской железной дороги в дальнем следовании ...

Пассажирские перевозки дальнего следования на СвЖД сократились на 4,6%

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2020. В марте 2020 года пассажирские перевозки с вокзалов и станций Свердловской железной ...

Пассажирские перевозки дальнего следования на СвЖД сократились на 4,6%

УрБК, Челябинск, 08.10.2010. Пассажирооборот Южно-Уральской железной дороги в пригородном сообщении за 9 месяцев 2010 ...

За 9 месяцев 2010 года пассажирооборот Южно-Уральской железной дороги в пригородном сообщении сократился на 30%

За 8 месяцев 2010 года пассажирооборот Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» в пригородном сообщении снизился на 31%

ОАО «Российские железные дороги»: Перевозки пассажиров за 10 месяцев 2009 года сократились на 11,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

УрБК, Москва, 03.11.2009. В январе — октябре 2009 года ОАО «РЖД» перевезено 977,3 млн. пассажиров, что на 11,8% ...