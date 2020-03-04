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Уральские таможенники в прошлом году возбудили 36 уголовных дел по факту контрабанды стратегически важных товаров

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. По итогам 2020 года на Урале было возбуждено 36 уголовных дел по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник отдела организации дознания Уральского таможенного управления (УТУ) Роман Глушановский.

«25 из 36 уголовных дел связаны с контрабандой лесоматериалов. Остальные возбуждены по факту контрабанды вооружений и иной военной техники», — заявил Р. Глушановский.

По его словам, за год число таких преступлений заметно выросло. В 2019 году уральские таможенники возбудили 21 уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов.

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