Перевозки пассажиров на СвЖД в марте снизились на 3,1%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. В марте 2021 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 1,9 млн пассажиров, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщила пресс-служба СвЖД.
Перевозки пассажиров поездами дальнего следования за год сократились на 19,1% (до 400 тыс. человек), пригородными составами — на 0,1% (до 1,5 млн человек).
По итогам I квартала 2021 года на сети СвЖД было отправлено 5 млн пассажиров. Это на 18,8% меньше уровня января-марта 2020 года.
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