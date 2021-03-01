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Сегодня, 11:45

УрФУ объявил новый конкурс на строительство общежития на улице Фонвизина

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Уральский федеральный университет (УрФУ) объявил новый конкурс на строительство студенческого общежития по улице Фонвизина, 8.

Согласно проектной документации, размещенной на сайте госзакупок, подрядчик должен к 7 ноября 2022 года возвести 16-этажное здание. Начальная цена аукциона составляет 1,2 млрд руб.

В начале марта 2021 года стало известно, что УрФУ разорвал контракт на строительство общежития с «ЛСР. Строительство — Урал». Компания была выбрана по итогам первого конкурса с начальной стоимостью 1 млрд 195 млн руб.

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