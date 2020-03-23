В суд направлено уголовное дело о халатности при благоустройстве набережной в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. В Первоуральский городской суд направлено уголовное дело о халатности при приемке работ по благоустройству набережной Нижне-Шайтанского пруда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Муниципальный контракт на выполнение работ был заключен 24 июня 2019 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск и ООО «Реалдорстрой». Благоустройство проводилось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Срок окончания работ — до 30 сентября 2019 года.



По версии следствия, обвиняемый (бывший и. о. начальника управления) принял работы, которые по факту не были выполнены и при этом были оплачены в полном объеме.



«В ходе визуального осмотра, произведенного прокуратурой города в конце апреля 2020 года, установлено, что часть работ по благоустройству не выполнена: не обустроен газон, разрушено асфальтовое покрытие, повреждены бортовые камни, не до конца выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек. Установлено, что указанные недостатки имелись и на момент приемки работ. Вместе с тем работы приняты и полностью оплачены заказчиком в лице обвиняемого», — говорится в сообщении.



Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».