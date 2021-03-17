ММК возобновляет промышленный туризм

УрБК, Магнитогорск, 02.04.2021. ПАО «ММК» представило уникальные возможности для промышленного туризма в Челябинской области на XVI Международной туристической выставке «Интурмаркет — 2021». Об этом сообщает управление информации и общественных связей компании.
Международная выставка открылась 1 апреля в Москве. Потенциал Южного Урала на мероприятии представлен интерактивной экспозицией, включающей информацию о промышленных экскурсиях на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).
Общая концепция южноуральского стенда заключается в идее «пять дней — пять видов туризма». На стенде представлены познавательный (экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала), промышленный (экскурсии на Магнитогорский металлургический комбинат), гастрономический, санаторно-оздоровительный туризм, а также активный отдых.
«Мы хотим показать нашим гостям, что даже недельный отпуск в Челябинской области может быть интересным, запоминающимся, а каждый день будет не похож на предыдущий», — отметил директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Валерий Денисенко.
Улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой распространения COVID-19, позволило в полном объеме возобновить пользовавшиеся большим спросом промышленные экскурсии на ММК.
В 2019 году такие экскурсии были удостоены диплома Всероссийской туристской премии «Маршрут года», проводимой при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.
Как сообщает управление информации и общественных связей компании, во время действовавших ограничений ПАО «ММК» реализовало проект «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК». Они действуют и в настоящее время, и все желающие могут увидеть уникальные промышленные объекты и узнать больше об истории одного из крупнейших в стране металлургических комбинатов.
В феврале текущего года цикл исторических видеоэкскурсий «Маршрут Победы» вошел в тройку лидеров в номинации «Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020. А в марте «Маршрут Победы» стал лауреатом конкурса «Лучшее корпоративное видео» Ассоциации директоров по Коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).
Магнитогорск включен в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 год. Маршруты по промплощадке комбината проработаны с учетом безопасности, зрелищности и информационной насыщенности, уточняют в ММК.
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