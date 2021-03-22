Свердловская область вошла в топ-10 регионов по спросу на оформление ипотеки на ИЖС

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Свердловская область входит в топ-10 регионов по количеству заявок на оформление кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом рассказала руководитель направления Центра ипотечного кредитования банка ДОМ.РФ в регионе Анна Дыскина.



На данный момент от жителей региона получено 80 заявок на оформление ипотеки на ИЖС в объеме около 300 млн руб. Из них около 45% уже одобрены. Кредиты в регионе уже оформили пять семей на 11 млн руб. Заключенные с банком договоры предусматривают как возведение дома на имеющемся в собственности земельном участке, так и строительство с одновременной покупкой земли.



«Крупнейшие застройщики, специализирующиеся на загородном строительстве в регионе, уделяют большое внимание в том числе развитию деревянного домостроения. Многие наши клиенты предпочитают именно такие дома. По нашим наблюдениям, спрос на них активизировался с запуском льготной ипотеки на ИЖС», — заявила А. Дыскина.



Ранее стало известно, что средняя стоимость дач в Свердловской области с марта 2020 года выросла на 15,7% и достигла 1 млн 984 тыс. 521 руб.



По данным портала «Мир квартир», в среднем по стране дачи за год подорожали на 11,5%, до 1 млн 894 тыс. 348 руб. за объект.



«В прошлом году спрос на загородную недвижимость сильно вырос из-за карантинных мер, поэтому цены так подскочили. Этой весной мы ожидаем обычный сезонный всплеск спроса относительно зимних месяцев. Цены, вероятно, еще подрастут, так как частично на загородный рынок переключается спрос с рынка квартирного, где ценники за год увеличились радикально. Сейчас люди ищут, во что вложить деньги, и некоторым именно дача кажется доступным и правильным вариантом. Кроме того, часть дачного сегмента подпадает под условия для сельской ипотеки и ипотеки на деревянные дома. Это также может поднять и спрос, и цены», — заявил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.