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Более 300 челябинских предпринимателей с начала года воспользовались налоговыми каникулами

УрБК, Челябинск, 02.04.2021. С начала года 329 челябинских предпринимателей воспользовались налоговыми каникулами. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.

«Впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели на основании Закона Челябинской области от 28.01.2015 № 101-ЗО могут использовать нулевую налоговую ставку в течение первых двух налоговых периодов. Предназначены «налоговые каникулы» для начинающих бизнесменов, предоставляющих бытовые услуги населению, а также работающих в научной, производственной или социальной сферах», — говорится в сообщении.

Большинство предпринимателей, которые воспользовались налоговыми каникулами в Челябинской области, работают в производственном секторе (40 человек), а также в социальной (41 человек) и научной сферах (41 человек).

Отметим, что налоговые каникулы — это не полное освобождение от всех обязательных платежей, а нулевая ставка только по упрощенной системе налогообложения (УСН) или стоимости патента. Все остальные платежи индивидуальный предприниматель должен перечислять на общих основаниях: налог на доходы физических лиц и страховые взносы с зарплаты, транспортный налог, налог на имущество, рассчитанный по кадастровой стоимости, и тому подобное.

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