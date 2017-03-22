Свердловское УФАС оштрафовало «Росгосстрах Банк» на 100 тыс. рублей за распространение рекламы без согласия клиента

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. ПАО «Росгосстрах Банк» привлечено к административной ответственности за распространение рекламы без согласия адресата. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Свердловской области.
Письмо с рекламной информацией поступило на электронный адрес заявителя, который не давал согласия на получение рекламы от ПАО «Росгосстрах Банк».
В банке пояснили, что заявитель ранее был их клиентом и подписывал согласие на обработку персональных данных. Между тем оно не является согласием на получение именно рекламы.
Свердловское УФАС России назначило «Росгосстрах Банку» штраф в размере 100 тыс. руб.
Отмечается, что ПАО «Росгосстрах Банк» уплатило штраф в полном объеме без судебного обжалования.
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