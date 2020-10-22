В Екатеринбурге предлагают внедрить новый градостроительный регламент

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Профессиональное сообщество Екатеринбурга обсуждает возможность применения в уральской столице объемно-пространственного регламента (ОПР) — свода правил, определяющих архитектурно-градостроительную концепцию развития территорий.



Обсуждение методологии ОПР, разработанной для трех тестовых территорий в Екатеринбурге, состоялось вчера, 31 марта. В нем приняли участие представители муниципалитета, правительства Свердловской области, застройщики, архитекторы и урбанисты. В качестве тестовых территорий администрацией города были выбраны: квартал в центре города с дореволюционной застройкой, квартал с застройкой советского периода и новые кварталы.



Как было сказано на онлайн-встрече, ОПР представляет собой свод правил, определяющих разнообразные требования к застройке территорий.



В том числе ОПР может определять требования к высоте зданий, их архитектуре, плотности застройки на той или иной территории города, а также требования к параметрам открытых общественных пространств и множество других.



Разработкой методологии ОПР для трех тестовых территорий занималась консалтинговая компания «КБ Стрелка». Подобные регламенты сейчас используются в Калининграде, Саратове, Владивостоке и других городах.



Как рассказала директор проектов «КБ Стрелка» Екатерина Гончарова, ОПР может стать документом, который позволит контролировать параметры застройки территорий, но в то же время предоставить больше возможностей для архитекторов и застройщиков. Для различных территорий в «КБ Стрелка» предлагают разные концепции их развития.



«Методология ОПР основана на Стандарте комплексного развития территорий. Особенностью этой методологии является то, что зонирование основано не на функциональном подходе, а учитывает сложившиеся типы городской среды и ставит их в основу подхода регулирования застройки. Помимо этого, в ОПР большое внимание уделяется типам общественных пространств, и на пересечении всех этих характеристик формируются требования к застройке», — рассказала Е. Гончарова.



В рамках представленной методологии для Екатеринбурга специалисты «КБ Стрелка» предложили соблюсти несколько принципов гармоничного соседства новой и сложившейся застройки — новые и уже построенные здания должны быть одного масштаба и составлять гармоничный архитектурный фронт улицы. Принципа разнообразия предложено достигать за счет функциональной гибкости застройки и строгости к пространственным характеристикам.



Представители общественности и урбанисты в большей части пришли к выводу, что в целом регламент заслуживает внимания, но требует дальнейших коррективов. Некоторые участники встречи восприняли идею внедрения ОПР неоднозначно.



Но, как уточнили представители «КБ Стрелка» и организаторы мероприятия, регламент проходит обсуждение, а комплекс требований, который будет прописан в ОПР, предлагается определить при участии всех представителей профессионального сообщества строительной отрасли Екатеринбурга.



Обсуждение объемно-пространственного регламента будет продолжено.