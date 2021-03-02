Аэропорт Кольцово в январе-феврале обслужил более 563 тыс. пассажиров

Екатеринбургский аэропорт Кольцово в январе-феврале 2021 года обслужил (учитываются отправленные и принятые пассажиры) 563 тыс. 429 человек, говорится в материалах Росавиации. В январе аэропорт обслужил 288 тыс. 112 пассажиров, в феврале — 275 тыс. 317 пассажиров. Отметим, что во всех российских авиагаванях в январе текущего года обслужили 10 млн 646 тыс. 514 человек, в феврале — 9 млн 648 тыс. 637 человек.

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