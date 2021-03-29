Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 01.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 17 коп., до 75,80 руб., курс евро — на 20,71 коп., до 88,95 руб.