Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 01.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 17 коп., до 75,80 руб., курс евро — на 20,71 коп., до 88,95 руб.
УрБК, Москва, 29.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 марта 2021 года. Курс долл. ...20.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 20.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2021 года. Курс долл. ...17.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 17.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2021 года. Курс долл. ...28.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1,15 руб., евро — на 91 коп.
УрБК, Москва, 28.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 января 2021 года. Курс долл. ...18.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2021 года. Курс долл. ...