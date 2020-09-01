Кабмин направит более 1,2 млрд рублей на поддержку туристических услуг и создание новых рабочих мест в 74 регионах России

УрБК, Москва, 01.04.2021. Правительство РФ направит более 1 млрд 245 млн руб. на повышение качества туруслуг и создание новых рабочих мест в 74 регионах страны. Такую информацию озвучил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
По его словам, средства будут выделены победителям первого конкурса общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма.
«У нас 474 победителя, они представляют 74 региона России. Их проекты охватывают ключевые направления развития отрасли. Среди них — новые туристические маршруты, оборудование, необходимое для создания комфортных условий отдыхающим, разработки с использованием цифровых технологий — мобильные приложения и аудиогиды. Каждый из финалистов получит грант в размере от 90 тыс. до 3 млн руб.», — сказал М. Мишустин.
Финансовые средства позволят повысить качество и разнообразие туристических услуг, а также помогут создать в регионах новые рабочие места, уверены в правительстве РФ.
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