Таможенники пресекли контрабанду полудрагоценных камней стоимостью более 3,2 млн рублей из Екатеринбурга в Китай

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Уральские таможенники пресекли незаконный вывоз местным жителем полудрагоценных камней общей стоимостью более 3,2 млн руб. из Екатеринбурга в Китай.



«В марте текущего года таможенным органом пресечен факт контрабанды полудрагоценных камней (демантоидов), возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важного товара», — говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.



По версии дознания, житель Екатеринбурга организовал вывоз в Китай демантоидов общим весом более 55 карат (75 камней) и стоимостью более 3,2 млн руб., которые он добывал на территории региона.



Отмечается, что за совершение этого преступления мужчине может грозить лишение свободы сроком до 7 лет.