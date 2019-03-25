В Свердловской области из-за потепления начали закрывать ледовые переправы

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. По информации на 31 марта на Среднем Урале признаны небезопасными и закрыты две ледовые переправы на реке Тура. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Специалисты государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) закрыли ледовую переправу у села Усть-Ницинское Слободо-Туринского муниципального района и переправу, соединяющую населенные пункты Благовещенское, Ленское и Жуковское в Туринском городском округе.
По информации на 1 апреля на Среднем Урале остаются действующими 16 ледовых переправ, их безопасность находится под постоянным контролем сотрудников ГИМС. В случае признания переправ небезопасными, они будут немедленно закрываться, уточняют в ГУ МЧС России по Свердловской области.
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