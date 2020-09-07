ЕВРАЗ строит канатно-кресельную дорогу на шахте «Распадская-Коксовая»

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Шахта «Распадская-Коксовая» ЕВРАЗа строит канатно-кресельную дорогу (ККД) протяженностью 1,7 тыс. метров. Это будет самая длинная ККД среди предприятий Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа).



Как сообщает управление по связям с общественностью компании, подземная канатная дорога похожа на подъемник на горнолыжной трассе. По всей ее длине проведут освещение со светодиодными лампами, а посадочные площадки и сходы оборудуют LED-подсветкой.



«Ввод дороги в эксплуатацию позволит разгрузить дизелевоз и в большем объеме задействовать его на транспортировке оборудования для подготовки производства. Также это ускорит транспортировку работников: им не придется ждать, когда дизелевоз полностью заполнится перед отправлением», — говорится в сообщении.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Строительством ККД занимается коллектив шахты. Горнякам предстоит смонтировать 188 подвесных рам, приводную и натяжную станции, систему автоматики, площадки посадки и схода, провести освещение.



Отмечается, что в Распадской угольной компании ККД есть на всех шахтах. Например, на шахте «Ерунаковская-VIII» их 6, а на «Алардинской» — 4. Также на подземных предприятиях РУК действуют другие виды доставки горняков до рабочих мест: при помощи дизелевозов по подвесной монорельсовой дороге, электровозов — в горизонтальных выработках, подъемных машин — в вертикальных стволах.



Шахта «Распадская-Кокосовая» добывает дефицитную марку К, востребованную металлургами. Основные потребители угля — ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК.