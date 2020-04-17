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В Екатеринбурге состоится международный форум по закупкам в строительстве

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. 20-21 апреля 2021 года в Екатеринбурге состоится международный некоммерческий форум World Build/State Contract. Участники мероприятия обсудят усовершенствование федерального законодательства по закупкам в строительстве.

Организаторами форума являются СРО «Уральское объединение строителей» и «Национальное объединение строителей». Регистрация участников уже началась на сайте www.стройзакупки.рф.

Мероприятие проводится для заказчиков и подрядчиков в строительстве, работающих по 44 ФЗ, 223 ФЗ, 615 ПП РФ, а также для министерств и ведомств, курирующих сферу закупок.

«Строители расскажут о проблемах по строительству дорог, муниципальных, государственных, особо опасных объектов, ценообразованию в строительстве, нехватки рабочих из других стран, рейтингу подрядчиков в рамках конкурсных процедур, судебной практике законодательства, требованиям к подрядчикам в странах Евразийского союза, а также частные вопросы строителей, адресованные юристам и ФАС РФ», — рассказали в пресс-службе СРО «Уральское объединение строителей».

Мнения строителей будут учтены представителями Госдумы, ключевых органов исполнительной власти. На форуме планируется участие заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, который курирует строительство.

Среди заявленных заказчиков — муниципальные и государственные организации из различных регионов РФ — от Свердловской области до Кузбасса, в том числе департамент госзакупок Среднего Урала, РЖД, «Роскапстрой», «Россети», «Российские автомобильные дороги», ведомства и министерства республик Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызская Республика. Возглавлять международную делегацию будет Евразийская экономическая комиссия при Евразийском Союзе.

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