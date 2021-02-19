В Свердловской области выявлено 135 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 135 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 1 апреля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 82 тыс. 651 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 10 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 745. За сутки из больниц выписаны 145 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 76 тыс. человек.



В России за минувшие сутки был выявлено 9 тыс. 169 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 554 тыс. 264 человека. За сутки зарегистрировано 383 летальных случая (всего 99 тыс. 233), выздоровели 10 тыс. 247 человек (всего 4 млн 176 тыс. 419).